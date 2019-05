Nederland: Amerikaanse haatprediker komt er niet in

Verantwoordelijk bewindsman Mark Harbers heeft maatregelen genomen om de inreis van Steven Anderson te voorkomen, meldt hij aan de Tweede Kamer. De Amerikaanse haatprediker Steven Anderson wilde op 23 mei in Amsterdam komen spreken. Homo-organisatie COC, belangenbehartiger van Israël CIDI en politieke partijen wilden al dat hem de toegang tot Nederland wordt ontzegd en reageren opgelucht.

Alarmbellen

Volgens ingewijden kan Anderson worden geweerd, doordat hij sinds vrijdag gesignaleerd staat in het systeem SIS II. Dat computersysteem wordt gebruikt door de grensbewaking in alle Schengen-landen. Mocht Anderson het vliegtuig nemen naar een ander land dan Nederland dat binnen de Schengenzone ligt, dan gaan dus ook alarmbellen af. In Europa vallen 26 landen onder het Schengengebied. Binnen deze landen mogen inwoners van de Europese Unie (EU) vrij reizen. De controle van personen gebeurt aan de buitengrenzen van het Schengengebied.

‘Terecht’

Quote Vandaag heeft liefde gewonnen van haat Vera Bergkamp, Kamerlid D66 Kamerleden van zowel coalitie als oppositie hadden opgeroepen de komst van de Amerikaan te verhinderen. Regeringspartijen D66 en VVD reageren opgetogen op de stap van Harbers. ,,Vandaag heeft liefde gewonnen van haat. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar de grens ligt voor D66 bij het aanzetten tot haat. Nederland kon niet anders dan hem weigeren’’, meent D66-Kamerlid Vera Bergkamp. ,,Goed en volkomen terecht dat Harbers deze man niet toelaat in ons land’’, stellen Dilan Yesilgöz en Malik Azmani. ,,Wat de VVD betreft is in ons land geen ruimte voor haatzaaierij!’’

De 37-jarige dominee van de onafhankelijke Faithful Word Baptist Church ontkent de Holocaust en vindt dat alle homo’s, lesbiennes en transgenders moeten worden geëxecuteerd. Hij verheerlijkte zelfs de moordpartij in Orlando van 2016. Een man vermoordde toen in een nachtclub voor homo’s vijftig mensen. Anderson noemde de slachtpartij in Orlando ‘goed nieuws omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn’. ‘LGBT’ staat voor hem voor ‘Let God Burn Them’. De haatprediker is eerder de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

Zieltjes

Anderson wilde op 23 mei naar Amsterdam komen om zijn boodschap uit te dragen en zieltjes te winnen. Het COC had brieven gestuurd naar staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid om Anderson als ongewenst vreemdeling te beschouwen en hem de toegang tot Nederland te ontzeggen. ,,Ook aanzetten tot haat is bij de wet verboden,” zegt Philip Tijsma, woordvoerder van het COC. Anderson heeft ook gezegd dat transgender Caitlyn Jenner dood moet. Het COC spreekt nu van een ,,goed en verstandig besluit. Het is belangrijk om deze man, die walgelijke dingen zegt over lhbt’ers en aanzet tot haat, buiten Nederland te houden”.

300 gemeenten

Steven L. Anderson – dertiger, getrouwd met de in Duitsland geboren Zsuzsanna en vader van negen kinderen – is ook tegen het kiesrecht voor vrouwen. Hij begon zijn Faithful Word Baptist Church tien jaar geleden in zijn woonkamer in Arizona. Zijn kerk heeft inmiddels meer dan 300 gemeenten in verschillende Amerikaanse staten. Anderson en zijn volgers willen niets van doen hebben met het moderne Amerika. Steven en zijn gezin ontvangen dagelijks doodsbedreigingen.

Ongewenst

Het COC had ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam een brief gestuurd met het verzoek om hem niet te laten prediken in ‘haar’ stad. ,,Het schenden van de openbare orde of de dreiging daarvan is bij de wet verboden,” aldus Tijsma. ,,Het is tijd om één lijn te trekken en we doen een dringend beroep op de overheid. Er is ook nog de vreemdelingencirculaire waarmee een verblijf van ongewenste personen in Nederland kan worden geweigerd.’’