‘Nederland doet mee aan Europees OM’

Tsacheva sprak van ‘goed nieuws uit Nederland, waar de nieuwe regering de mogelijkheid bespreekt om toe te treden tot het Europese OM.” Jourová op haar beurt sprak van ‘serieuze plannen om bij ons aan te sluiten’. Ze zei te hopen dat ‘het goede voorbeeld uit Amsterdam’ (sic) ook de laatste weigeraars – Polen, Hongarije, Malta en Zweden – over de streep trekt.



Het Europese OM moet straks fraude met EU-subsidies en grensoverschrijdende BTW-fraude bestrijden, tot nu toe doen 20 landen eraan mee. ,,Nu we zover zijn moeten we de rest gaan regelen: kantoren, een begroting, staf”, aldus Jourová. Ze gaat ervan uit dat de hoofdprocureur en procureurs midden 2019 kunnen worden benoemd, en het Europese OM eind 2020 ‘up and running’ is. Hoeveel geld het nieuwe OM tot zijn beschikking krijgt, is nog onbekend. Jourová: ,,Dat hangt ook af van het aantal landen dat uiteindelijk meedoet.” Maar ze verwacht dat de organisatie, ‘met alleen al aan BTW een fraudebedrag van 50 miljard per jaar’, zichzelf heel snel terugverdient. Al in 2023 zouden de eerste opbrengsten moeten binnen vloeien.