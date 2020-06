Nederland gaat met Duitsland, Frankrijk en Italië op vaccinjacht

De Europese Commissie wordt bij de onderhandelingen betrokken en andere EU-lidstaten kunnen straks deelnemen aan initiatieven. ,,Zo kan de hele Europese bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare personen, profiteren van een vaccin. Daarnaast streeft de alliantie ernaar dat een deel van de vaccins beschikbaar komt voor landen met lagere inkomens, waaronder in Afrika.”



Nederland gaf eerder 50 miljoen euro aan CEPI, een internationale organisatie die zich inzet voor eerlijke wereldwijde verspreiding van het coronavaccin. Daarvoor eiste ons land geen tegenprestatie - zoals een bepaald aantal doses van een vaccin - meldt het ministerie van Volksgezondheid in antwoord op vragen van deze site.



Ook met Janssen Vaccines, dat in Leiden aan een coronavaccin werkt, zijn geen afspraken gemaakt. Janssen gaat, als het een werkend vaccin vindt, ook in Leiden produceren. Pikant: in tegenstelling tot Nederland stopte de Amerikaanse regering via Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, wél geld in dat vaccin, zo’n half miljard dollar.