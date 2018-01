Nederland krijgt drie zetels extra in Brussel door brexit

Een deel ervan verdwijnt simpelweg: het Parlement gaat terug van 751 zetels nu naar 705 straks (min 46). Die 46 blijven beschikbaar voor als er tussentijds nieuwe lidstaten bijkomen, of om een beperkt aantal Parlementskandidaten op een transnationale lijst te zetten. Nederlanders zouden dan bijvoorbeeld kunnen stemmen op een Belg, Duitser of Spanjaard.

Of het echt zover komt is de vraag, want die strijd tussen federalisten en minder pro-Europese politici is nog niet gestreden. De resterende 27 zetels worden verdeeld over lidstaten die op dit moment wat onderbedeeld zijn. Nederland hoort daarbij en springt dus van 26 zetels nu naar 29 straks.