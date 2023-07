Nederland riskeert diplomatieke rel met China: Kamerleden bezoeken Taiwan

Bezoeken van politici aan Taiwan liggen gevoelig. China beschouwt het land als afvallige provincie en wil niet dat andere landen het als zelfstandige natie behandelen. Toen vorig jaar Amerikaanse politici een bezoek brachten aan Taiwan leidde dat direct tot woedende reacties vanuit Peking. Het land hield daarna ‘gerichte militaire acties’ in de buurt van de eilandstaat.



Van zondag 9 tot donderdag 14 juli bezoekt een delegatie Kamerleden het land. Kamerlid Jorien Wuite (D66) leidt de delegatie. In totaal gaan er 11 parlementariërs mee, waaronder ook een aantal fractievoorzitters: Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) en Wybren van Haga (BVNL). Volgens Wuite is het doel van het bezoek de economische betrekkingen te verbeteren. ,,We hopen te spreken met vertegenwoordigers van de Taiwanese overheid’’, vertelt ze. ,,Nederlandse bedrijven zijn grote investeerders in Taiwan.’’