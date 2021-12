Nederland stevent af op harde lockdown: waarschijnlijk vandaag nog persconferentie

UPDATEHet Outbreak Management Team adviseert een harde lockdown en alles wijst erop dat het kabinet dit advies gaat volgen. Dat betekent dat in ons land vrijwel alles dichtgaat. Het kabinet gaat daarover in conclaaf en zal vermoedelijk vandaag nog een persconferentie geven. Die kans is ‘zeer aanwezig’, aldus een ingewijde.

In de ochtend houdt het kabinet overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Daarna komen de meest betrokken bewindslieden samen om het nieuwe advies van het OMT te bespreken. Waarschijnlijk vandaag volgt er dan een persconferentie premier Rutte en zorgminister De Jonge om 19.00 uur of mogelijk een toespraak van Rutte vanuit het Torentje, zoals bij de vorige winterlockdowns het geval was.



Het advies van het OMT is bedoeld om de omikronvariant klein te houden. Het team pleit er volgens bronnen voor om alle sectoren te sluiten, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten, apotheken en drogisterijen. Deze stap moet de snelle opmars van de veel besmettelijkere omikronvariant smoren.

Zorgen

Het Outbreak Management Team boog zich gisterochtend over de nieuwste gegevens rond de omikronvariant die landen als Engeland en Denemarken teistert. ,,We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel”, zei minister De Jonge na afloop van de ministerraad gisteren al. ,,We zullen bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.”



Voorlopig lijkt de mutant niet ziekmakender. Maar als de omikronvariant in korte tijd veel meer mensen besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan voorheen. En dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er niet bij hebben, met momenteel ruim 2470 opgenomen coronapatiënten (van wie 638 op de ic).

Rekenwerk

De modelleurs van het RIVM hebben tot in de nacht rekenwerk verricht om accurate prognoses te maken. OMT-voorzitter Jaap van Dissel zou nu wellicht meer neigen naar vroegtijdig op de rem trappen dan voorheen. In gesprek met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas donderdagavond dat de situatie ‘te vaak optimistisch’ is ingeschat. ,,Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant op valt maar we hebben te vaak gezien dat het tegenvalt.”

In een interview met deze nieuwssite in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-voorzitter toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden zijn komende winter. Dat pakt nu anders uit. ,,Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd hebben we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje verpest.”

