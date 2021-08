Nederland stopt vandaag met het evacueren van mensen uit Kaboel: ‘pijnlijk moment’

„In het licht van de zeer snel verslechterende situatie op en rond het vliegveld kunnen evacués door Nederland helaas niet meer worden geassisteerd bij de toegang tot het vliegveld”, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven.”

In de brief, ondertekend door demissionair ministers Ank Bijleveld (Defensie), Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel), staat dat het vertrekplan van het ambassadeteam en de militairen in werking is getreden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad te gevaarlijk geworden en zijn de poorten van het vliegveld gesloten. Nederlanders en Afghanen die nog wachtten op een vlucht werden opgeroepen naar een veilige locatie elders te gaan, en het wordt sterk afgeraden om naar de luchthaven te komen.

Steeds gevaarlijker

„Er wordt al het mogelijke gedaan om de enkele honderden personen die nu binnen de poorten van het vliegveld zijn mee te nemen op de vluchten die voor vandaag gepland staan. De aanwezige militairen en het ambassadeteam zullen zelf met de laatste vluchten vertrekken.” Wel heeft het kabinet met bondgenoten die nog doorvliegen afgesproken dat zij ‘indien nodig’ mensen meenemen die Nederland als eindbestemming hebben.

Het kabinet zegt dat Nederland op een later moment gaat proberen de achterblijvers alsnog hierheen te krijgen. Daarvoor houdt het een C-130 vliegtuig paraat in de regio, ‘indien er zich mogelijkheden voordoen om, tegen de huidige verwachtingen in, toch extra personen vanuit Kaboel in veiligheid te brengen'.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de situatie bij de luchthaven de afgelopen dagen en uren steeds chaotischer en gevaarlijker geworden. De Britse minister van Defensie zei dat er ‘zeer, zeer betrouwbare informatie’ is over een dreigende aanslag op het vliegveld.

Eerder lukte het drie bussen met Nederlanders nog wel om het internationale vliegveld van Kaboel binnen te komen. De bussen moesten meer dan 24 uur wachten bij de poort van de luchthaven voor ze het terrein op mochten. In de bussen zaten in totaal zo’n 120 mensen met een Nederlands paspoort, maar of zij Kaboel hebben verlaten, kan het ministerie van Defensie in Den Haag niet zeggen.

Deadline 31 augustus

De Amerikanen moesten van de taliban op 31 augustus het vliegveld van Kaboel hebben verlaten. Dat betekent dat de duizenden militairen tellende troepenmacht ook vóór die tijd nog weg moet vliegen uit Afghanistan. Bronnen hielden er maandag al rekening mee dat de Nederlandse evacuatiemissie eind van de week afgerond moet zijn. Al meerdere landen stopten hun luchtbrug al. Frankrijk kondigde vanochtend al aan te stoppen met evacueren, ook België voert geen vluchten meer uit.

