Nederland versnelt terugdringen verpakkingsafval, ook focus op hergebruik

Het gaat om nieuwe afspraken over recycling en hergebruik van glas, kunststof, papier en karton, metaal en hout. Het EU-recyclingdoel voor alle verpakkingen samen is 70 procent voor 2030. Nederland haalt deze doelstelling in 2021 al en legt de lat hoger. In 2025 moet in Nederland 74 procent gerecycled en/of hergebruikt worden.

De staatssecretaris noemt het ‘onwenselijk’ dat de bestaande recyclingdoelstellingen slechts sturen op het recyclen van afval en hergebruik buiten beschouwing laten. ,,Daarom introduceer ik naast de recyclingdoelstellingen een circulaire doelstelling waarbij ook hergebruik van verpakkingen meetelt”, schrijft ze.

Hergebruik is het opnieuw toepassen van een artikel zonder dat daaraan grote aanpassingen worden gemaakt. Denk aan auto’s of kleding. Bij recycling worden materialen uit een product gehaald en bewerkt. Het resultaat wordt onderdeel van een nieuw artikel. Bijvoorbeeld de metalen uit batterijen die worden verwerkt in vangrails.

Quote Recyclen is goed, hergebruik is nóg beter Staatssecretaris Van Veldhoven

Nederland is het eerste Europese land dat op deze manier circulaire doelstellingen vastlegt. Van Veldhoven: ,,Recyclen is goed, hergebruik is nóg beter. Het Nederlandse verpakkende bedrijfsleven behoort internationaal tot de koplopers in het slimmer omgaan met materialen en het besparen van CO2. Dat verdient een compliment. Samen werken we toe naar een schone, groene toekomst.”



