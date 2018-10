Nederland voorbereid op alle brexitscenario's

Volgens EU-president Donald Tusk is een akkoordloze brexit 'waarschijnlijker dan ooit'. Blok weet niet of het moeilijker is geworden. ,,Het is politiek ingewikkeld. Dat het moeilijke onderhandelingen zouden worden, wisten we vanaf het begin. Er zijn heel grote belangen mee gemoeid, ook voor Nederland. Een goede overeenkomst is van groot belang.''