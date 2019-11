Nederland vraagt geen uitlevering voor Fatima H., wél voor andere Syriëganger

Het kabinet wacht nu eerst af of de Turkse autoriteiten beide vrouwen wil vervolgen. Als dat niet het geval is, zal Nederland om uitlevering van de vrouw vragen die de Nederlandse nationaliteit nog wel heeft. ,,Dat is staand beleid”, aldus de minister. De andere vrouw is geen Nederlandse meer en voor haar is het ‘meest waarschijnlijke dat we geen uitleveringsverzoek doen’.