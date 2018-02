Nederland wil niet bloeden voor brexit

Dat is het vertrekpunt van politiek Den Haag voor de zware discussie die Europa binnenkort begint over zijn meerjarenbegroting 2021/2027. Brussel komt begin mei met concrete voorstellen, maar de staats- en regeringsleiders hebben het onderwerp ook komende vrijdag al op hun agenda staan. Dan komen ze bijeen voor een informele top.

Nederland toont zich in zijn position paper een groot voorstander van meer geld voor onderzoek en ontwikkeling (daar profiteert ons land relatief sterk van) en ook van de Europese defensiesamenwerking, die een goudmijntje wordt voor het bedrijfsleven. Een algemeen uitgangspunt is dat elke Europees bestede euro zichtbare toegevoegde waarde moet hebben. Met dat principe kunnen de landbouwsubsidies en economische steun flink omlaag. Steun aan achtergebleven economieën moet alleen naar landen die het echt nodig hebben en dan ook nog alleen als zij in ruil hun economie hervormen.