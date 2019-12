Nederland zakt voor alcoholexamen

Aanzienlijke risico’s

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) reageert: ,,Net als heel veel Nederlanders kan ik echt genieten van een wijntje of biertje. Dat plezier gun ik iedereen. Tegelijkertijd weten wetenschappers steeds meer over de aanzienlijke risico’s van alcohol voor onze gezondheid. Daar moeten we met z’n allen echt meer oog voor hebben.” Vanaf vandaag kunnen Nederlanders daarom individueel testen wat ze weten over gezondheid en alcohol via www.alcoholexamen.nl, meldt de ChristenUnie-bewindsman.

Weinig bereidheid te stoppen

Volgens hoogleraar Bart Kiemeney (Radboud UMC) wordt het risico op kanker zelfs bij matig alcoholgebruik hoger. ,,Zonder alcohol zouden we in Nederland elk jaar ongeveer 3500 minder kankerdiagnoses hebben. Voor sommige vormen van kanker zoals mond-, keelholte- en slokdarmkanker is alcohol zelfs verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle gevallen.”



Zijn collega, internist-oncogeneticus Nicoline Hoogerbrugge vertelt: ,,Mijn ervaring in de spreekkamer als ik patiënten voorstel om met alcohol te minderen of te stoppen is dat die bereidheid niet heel erg groot is. Men kent de relatie tussen alcohol en kanker nog bijna niet en daarnaast is het zo gebruikelijk om alcohol te drinken.”