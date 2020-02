Nederland zegt ‘nee’ tegen twee miljard extra voor EU

Volgens Blok is het voorstel van de Belg ‘niet de weg naar overeenstemming’. Michel suggereert weliswaar in totaal 40 miljard euro minder uit te geven dan de Europese Commissie in 2018 nog voorstelde, maar het totaalplafond van 1095 miljard euro, verspreid over zeven jaar, ligt nog altijd ruim boven het door Nederland gewenste maximum. Of iets technischer: waar Michel aanstuurt op een begroting die gelijk is aan 1,074 procent van het totale bruto nationale inkomen van alle EU-landen bij elkaar, vindt Nederland 1 procent genoeg.

,,Duidelijk is dat het voorstel ver af ligt van de Nederlandse inzet om een afdrachtenstijging te vermijden”, schrijft Blok. Nederland wil dat de omvang van de EU-begroting niet alleen lager is dan nu op tafel ligt, maar wil ook dat Nederland – net als nu het geval is – een ‘substantiële permanente korting’ krijgt. Pas dan kan tot een ‘voor het kabinet acceptabel resultaat’ worden gekomen, aldus Blok.

‘Eerlijk’

In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie zou Nederland zijn korting helemaal verliezen. Samen met een hoger budget zou de Nederlandse afdracht vanaf 2026 daardoor met bijna drie miljard euro per jaar stijgen. Dat is een relatief forse toename: dit jaar rekent Nederland bijvoorbeeld op een EU-afdracht van 5,6 miljard euro op basis van het bruto nationaal inkomen. De korting zit daar al in verwerkt. Daar komen nog BTW-afdrachten (556 miljoen) en af te dragen invoerrechten (3,3 miljard euro) bovenop.

In het nieuwe voorstel staat slechts dat de korting stapsgewijs afgebouwd wordt, zonder daar specifiek invulling aan te geven. Ook zou Nederland – net als andere EU-landen – een groter deel van de inningskosten van Europese invoerrechten mogen houden. Door de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol profiteert ons land bovengemiddeld van die regeling: in 2020 zijn deze inkomsten geraamd op 671 miljoen. De Commissie wilde dit tarief verlagen van 20 naar 10 procent, wat neer zou komen op een verlies van ruim 300 miljoen euro. Michel houdt het nu op 12,5 procent.