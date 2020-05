Nederlander mag langer nadenken over orgaandonatie

Nederland tobt massaal met anderhalve meter

8:03 De 1,5 metersamenleving blijkt in de praktijk een moeilijk verhaal. Ruim twee derde van de Nederlanders heeft in de supermarkt of op het werk last van mensen die te dichtbij komen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM en de GGD’s onder 90.000 Nederlanders.