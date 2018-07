Nederlandse gezant op matje in Suriname na denigrerende uitspraken Blok

Volgens het NII zijn de uitspraken van Blok bedoeld om 'Suriname en haar bevolking internationaal negatief af te schilderen' zodat Suriname internationaal geïsoleerd raakt. Zijn uitspraken zouden kunnen horen bij een 'mogelijke agenda van herkolonisatie', aldus het NII.



Gisteren publiceerde Zembla uitspraken van Blok waarin hij Suriname een mislukte staat noemde omdat er sprake is van vele bevolkingsgroepen die niet vreedzaam zouden samenleven.



De regering in Paramaribo wil dat Blok zo snel mogelijk zijn uitspraken intrekt en excuses aanbiedt aan het Surinaamse volk. Verder zal Suriname de internationale gemeenschap ook informeren over deze kwestie, meldt de voorlichtingsorganisatie.



De uitspraken van de minister staan voor Suriname in schril contrast met de wens van de Nederlandse regering om de relatie met Suriname te normaliseren. Dat zou betekenen dat Nederland weer een ambassadeur kan afvaardigen. In juli vorig jaar verbood president Desi Bouterse de komst van ambassadeur Anne van Leeuwen, omdat Nederland zich te veel met de binnenlandse aangelegenheden van Suriname zou bemoeien. Het negatieve reisadvies van Nederland voor Suriname is daar een voorbeeld van, aldus het NII.