Nederlandse militairen tot 2022 in Afghanistan

Nederlandse militairen blijven in ieder geval tot 2022 in Afghanistan. De missie wordt daarnaast zoals verwacht uitgebreid met 60 militairen. Ook blijven Nederlandse militairen langer actief in Litouwen, tot en met 2020. Dat heeft het kabinet besloten.

De langjarige verlenging is nieuw. Het kabinet wil de krijgsmacht daarmee meer zekerheid geven. ,,Zo zijn de militaire planningen ook makkelijker te doen”, verklaart minister Ank Bijleveld van Defensie. Haar ministerie kreeg eerder deze week nog forse kritiek te verduren van de Algemene Rekenkamer over de manier waarop missies telkens voor één jaar worden verlengd.

De extra militairen die naar Afghanistan worden uitgezonden zijn special forces, die de Afghaanse elitetroepen moeten gaan trainen. Dat is niet zonder risico’s, want zij gaan ook met hen mee op patrouille. De noodlijdende krijgsmacht kan de uitbreiding van de Afghanistan-missie aan, bezweert Bijleveld. ,,We doen dat samen met de Duitsers die alle logistiek, ondersteuning en medische zorg leveren. Daarom is het ook goed te doen.” In Irak zijn Nederlandse special forces juist weer teruggehaald, waardoor die eenheden weer beschikbaar kwamen.

Mali

De verlenging van de missies wordt mogelijk omdat Defensie ‘meer lucht’ krijgt omdat het Nederlandse aandeel in de VN-missie in Mali wordt afgebouwd. Dat lekte eerder deze week al uit. Vanaf 1 mei 2019 komen de Nederlandse militairen weer thuis. Deze week concludeerde een kritisch Rekenkamerrapport over de Mali-missie dat de hele krijgsmacht gebukt gaat onder de missie en de missiedruk groot is.