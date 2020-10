Nederlandse subsidie voor voormalig kopstuk Syrische strijdgroep nog niet stopgezet

Volgens Kaag, die minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer verving, is bekend dat de strijdgroep ‘een salafistische en jihadistische achtergrond’ heeft. ,,En er zijn berichten over mensenrechtenschendingen. Wij willen dan ook weten: wie heeft er van dit geld geprofiteerd?” Kaag benadrukte dat de groep zelf ‘niet op enigerlei wijze wordt gefinancierd’ door het ministerie. ,,Niet nu, niet in het verleden.”



Het geld werd gestoken in een project van het Europees Vredesinstituut (European Institute for Peace, EIP) dat het ministerie sinds 2015 subsidieert. ,,De verantwoordelijkheid ligt bij het EIP. Zij bepalen zelf met wie zij in zee gaan”, zei ze tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Dat het Vredesinstituut ervoor koos een project te financieren van een Syrische organisatie. Die nam de omstreden Labib al Nahhas in dienst. Daarover werd het ministerie ‘niet ingelicht’. ,,Zij zijn in gebreke gebleven door ons niet te informeren dat de heer Al Nahhas deelnam aan het project.” Het zou het ministerie pas later zijn gaan dagen dat Al Nahhas de omstreden Labib al Nahhas was. Kaag: ,,Dat is heel zorgelijk.”