‘Nee’ referendum definitief, nu beurt aan kabinet

In totaal werden 6.734.225 stemmen uitgebracht, een opkomst van 51,5 procent, zo blijkt uit de definitieve telling. Het verschil is tussen voor en tegen is krap: 194.868 stemmen.



De officiële uitslag van de Kiesraad is het startsein voor het kabinet om met een reactie te komen. In de wet staat immers dat de uitslag van een raadgevend referendum tot een ‘heroverweging’ verplicht als de uitslag daartoe noopt. Aan het kabinet nu de taak zich hiertoe te gaan zetten, ongetwijfeld met frisse tegenzin. Rutte en zijn coalitiepartners waren immers voor de wet en vooral D66 komt hiermee in een lastige situatie. De partij was eerst tegen de wet, maar nu voor en moet een modus vinden om aan het maatschappelijke verzet tegemoet te komen. Zeker omdat het juist hoogopgeleide jongeren uit de steden zijn die tegen stemden. Ergo: de achterban van D66.