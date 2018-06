Nep-korting bij collectieve zorgpolis op de helling

Snijden in de korting hoeft niet te leiden tot hogere zorgpremies, stelt de bewindsman. Het nu geboden prijsvoordeel is nep. Daarnaast moeten verzekeraars volgens een woordvoerder van Bruins straks wél werk maken van inkoopvoordelen. Die kunnen ze dan alsnog doorberekenen aan hun verzekerden.

'Kloonpolissen'

De 24 zorgverzekeraars in ons land werken momenteel met 55 varianten op de basisverzekering zonder korting, opnieuw verpakt in minstens 51.000 collectieve polissen met korting. En die zijn volgens de minister heel vaak identiek aan elkaar.

,,Dat is volstrekt onoverzichtelijk", zegt Bruins, die vindt dat het mes moet in het enorme aantal 'kloonpolissen'. Waakhond de Nederlandse Zorgautoriteit gaat verzekeraars verplichten op welke variant een collectieve polis is gebaseerd. ,,Zodat verzekerden alternatieven kunnen vergelijken."

Steun

Wenselaar constateert dat 10 procent korting bieden uit inkoopvoordelen in de praktijk 'onrealistisch' is. ,,Dat halen we niet en zo werken wij ook niet. Iedereen krijgt gelijke voorwaarden bij de inkoop. Dus is 5 procent korting prima."