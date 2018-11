Niemand lost Pietendicussie voor ons op, ook Rutte niet

Hoekstra: Niet bij voorbaat tegen nieuwe eurobegro­ting

12:58 Minister Wopke Hoekstra van financiën schiet niet bij voorbaat nieuwe Duits-Franse voorstellen voor een eurobegroting af. ,,Dit is een ander plan dan vorige keer, het is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de EU en bedoeld voor investeringen”, aldus Hoekstra. ,,De lakmoesproef blijft of dit voorstel in het belang van de Nederlandse belastingbetaler is. We moeten daar echt van overtuigd zijn en anders doen we niet mee. Er zijn al een heleboel investeringspotjes.”