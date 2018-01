Niet alleen Klaas Dijkhoff heeft 'PVV-corvee'

Het inzetten van gesponsorde berichten om bepaalde doelgroepen te bereiken is echter normale praktijk, en niet alleen bij de VVD. ,,Op deze manier bereiken we ook mensen die dat bericht misschien niet zo snel te zien zouden krijgen", aldus een woordvoerder desgevraagd. ,,Dat doen we niet alleen in verkiezingstijd en niet alleen bij berichten van Dijkhoff. Uitgangspunt daarbij is dat wij berichten onder de aandacht willen brengen van diegenen die geïnteresseerd zijn in de berichtgeving van de VVD en van Klaas Dijkhoff in het bijzonder."



De partijen proberen zo slim in te spelen op de zwevende kiezer. ,,Dus sturen wij ook berichten naar groepen die geïnteresseerd zijn in andere partijen of personen, zoals Wilders of Buma." Dat doen alle partijen, aldus de woordvoerder. ,,Zelf ontvang ik (als VVD-geïnteresseerde) bijvoorbeeld voortdurend gesponsorde berichten van Forum voor Democratie."