Niet genoeg handtekeningen voor referendum over donorwet

Rond 16.15 uur vandaag waren er 'slechts' 117.699 binnen. ,,Na vijf weken en een paar dagen moeten we constateren dat we nog niet halverwege de 300.000 handtekeningen zijn voor een referendum over de donorwet'', aldus Nijman. ,,We tried, we failed.''



Het referendum moest gaan over de nieuwe donorwet. Daarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dat niet te willen. De wet is eerder dit jaar met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement.



Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66, initiatiefneemster van de donorwet, zei eerder al dat ze zich geen zorgen maakte over een eventueel referendum. D66-leider Alexander Pechtold wees op een peiling waarin een 'heel ruime' meerderheid van de Nederlandse bevolking zich uitsprak voor nieuwe donorwetgeving.



Bij de kabinetsformatie hebben de regeringspartijen overigens afgesproken om de referendumwet te schrappen. In de Tweede Kamer heeft een meerderheid al gestemd voor afschaffing.