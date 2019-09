Niet minder, maar juist meer kleine plastic flessen in zwerfafval

Dat schrijft Van Veldhoven (D66) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De afspraak ligt er al een tijdje dat statiegeld op kleine plastic flessen zal worden geïntroduceerd als niet tenminste een reductie van 70 tot 90 procent van deze flessen in het zwerfafval en 90 procent recycling van plastic flessen wordt gerealiseerd.



Dat doel wordt nu bij lange na niet gehaald. Van Veldhoven: ,,Deze ontwikkeling baart mij grote zorgen en kan naar mijn overtuiging niet zonder consequenties blijven. De metingen over de tweede helft van 2019 zullen hiervoor doorslaggevend zijn.”



De staatssecretaris zou in het najaar van 2020 een knoop doorhakken over de introductie van statiegeld als remedie tegen zwerfafval, maar dat doet ze nu al komend voorjaar. Mocht een statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen er komen, dan kan dat - door de benodigde voorbereidingen - uiterlijk in het voorjaar van 2021 van start gaan.



,,Op basis van de dan voorliggende meetcijfers van het zwerfafval en de rapportage over het 90 procent recyclingdoel zal ik een besluit nemen. Uitstel van de invoering is voor mij geen optie”, aldus de bewindsvrouw op Infrastructuur en Waterstaat.