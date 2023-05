Nieuw rapport naar stikstofinnovaties blijkt klap in het gezicht van kabinet én BBB

Vooral de BoerBurgerBeweging, maar ook de regering, hadden juist hun hoop gevestigd op technische hulpmiddelen om de stikstofuitstoot te kunnen verlagen. Het gaat daarbij om stalsystemen waarbij pies en poep worden gescheiden, waardoor minder ammoniak vrijkomt. Van de pot met geld voor aanpak van de stikstofproblematiek van 24,3 miljard euro is een miljard beschikbaar voor dergelijke investeringen.

De Universiteit van Wageningen waarschuwt echter in een rapport, waarvan AD en de Gelderlander de conceptversie in handen hebben, dat innovaties vaak onvoldoende werken. Dat is een pijnlijke conclusie voor veel boeren, want velen van hen hebben al geïnvesteerd in die dure stalsystemen. De rechter heeft daar in veel gevallen inmiddels al een streep doorheen gezet. De systemen zijn niet effectief of worden niet goed gebruikt.

Deze ontwikkeling zet de discussie over de stikstofgelden verder onder druk. Experts drukken de politiek met de neus op de feiten. Het kabinet moet geen cent subsidie geven aan technische innovaties in stallen, zegt onder anderen Raoul Beunen, hoofddocent Omgevingsbeleid aan de Open Universiteit.

Het geld kan beter gaan naar maatregelen waarvan zeker is dat die werken: boeren uitkopen, zodat er minder vee loopt bij de natuurgebieden waar volgens de wet geen extra stikstof op terecht mag komen. ,,Het is goed als we boeren belonen als ze zorgen voor schoon water en andere zaken waar de maatschappij echt iets aan heeft. Maar laten we stopen met subsidie geven voor het nét iets minder vervuilen van onze leefomgeving’’, aldus de stikstofexpert.

Minister Christianne van der Wal zegt in reactie op het rapport dat innovaties waarmee boeren hun stikstofuitstoot verminderen, moeten doen wat ze beloven. ,,De boer mag geen kat in de zak kopen.’’ De VVD-bewindsvrouw herkent het beeld van technische oplossingen die vaak meer beloven dan ze kunnen leveren. Vooral oudere innovaties schoten vaak tekort, zegt ze. Over nieuwe technieken kan ze nog geen uitspraken doen.

Volledig scherm Slimme stalvloeren - waarbij de poep en pies worden gescheiden, waardoor minder ammoniak zou vrijkomen - blijken onvoldoende te werken. © ANP / Arie Storm Fotografie

Van der Wal erkent dat innovaties alleen niet alle problemen zullen oplossen. De ruim 24 miljard euro in het ‘stikstoffonds’ is namelijk ook bedoeld om klimaat- en waterdoelen te halen. Veel stikstofinnovaties dragen daar niet aan bij.

Oppositiepartijen als GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren, die nodig zijn om het besluit over de stikstofgelden in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen, zijn bang dat die miljarden straks onder druk van de landbouwlobby worden uitgegeven aan technische innovaties die niet doen wat ze beloven. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet: ,,We willen geen 24 miljard uitgeven aan boeren die daarvan met behulp van Rabobank-leningen innovatieve stalsystemen kopen.’’ Deze partijen willen de miljarden liever besteden aan het uitkopen van veehouders, zodat de natuur en de waterkwaliteit verbeteren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de moties over de stikstofgelden.

