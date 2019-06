Nieuw regeringstoestel in augustus de lucht in

Nieuwe kist

Die binnenkant is sober. ,,Uit kostenefficiëntie is gekozen voor een standaard interieur. Dit interieur is functioneel om te kunnen werken en te rusten. De CO2-uitstoot is circa 20 procent lager dan bij de KBX.” Dat is een Fokker 70, die in politieke kringen bekend staat als de ‘KBX’ (koningin Beatrix).