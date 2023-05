Nieuw tijdperk: ministers die praten over bedreigingen en de impact

Met video'sJaren zwegen politici liever over bedreigingen aan hun adres. Maar dat is nu anders: ministers Sigrid Kaag en Hugo de Jonge erkennen openlijk dat ze zich weleens afvragen of hun baan het wel waard is.

Zwijgen. Klein houden. Alles onder het mom: wat je aandacht geeft, groeit. Dat is hoe Jan Pronk (PvdA) omging met de bedreigingen aan zijn adres, in zijn tijd als minister. Pronk moest in de jaren ‘70 tweemaal onderduiken met zijn gezin, door dreiging uit ‘Molukse hoek’. ,,Ik ben een ouderwetse politicus, maar ik vind dat je er geen ophef over moet maken”, zegt hij. Dreigbrieven werden door ambtenaren bij hem ‘weggehouden’. En wat hem toch bereikte, probeerde hij af te schudden. ,,Als je je er iets van gaat aantrekken, kun je niet meer werken.”

Maar de tijden zijn veranderd. Zwijgen, dat doen politici niet meer. Kaag vertelde deze week bij opnames van College Tour, dat dit weekeinde wordt uitgezonden, dat zij twijfelt door te gaan als D66-leider nu ze dikwijls bedreigd wordt. Haar dochters vrezen dat ze ‘eindigt als Els Borst’, die werd gedood door een verwarde man vanwege haar euthanasie-standpunt. ,,Het hoeft maar één keer mis te gaan”, zei dochter Janna. ,,Ik wil eigenlijk dat ze een andere baan vindt.”

Volledig scherm Sigrid Kaag, minister van Financiën op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Op de achtergrond een beveiliger. © ANP

Tijdperk

Kaag worstelt met het mechanisme dat als je toegeeft dat dreigingen je raken, kwaadwillenden hun zin krijgen. Maar ze vindt wel dat de discussie gevoerd moet worden. ,,Het klimaat is zo vergiftigd, die glijdende schaal moeten we stoppen. Wat voor samenleving willen we zijn?”

Het was Kaag zelf die al in oktober 2021 het startsein voor een nieuw tijdperk gaf waarin er wél over bedreigingen wordt gesproken. In de Haagse rechtbank schoof ze aan om rechters persoonlijk te vertellen wat de bedreigingen van een man, die zich online ‘X’ noemde, met haar hadden gedaan. Die had geschreven dat hij Kaag op een dag ‘zo zou verwonden dat ze óf dood is óf nooit meer haar functie kan uitvoeren’.

Patroon doorbreken

De D66-leider merkte bij de zitting op dat ze ‘verantwoordelijkheid’ voelt ‘om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het patroon waarin intimidatie en bedreiging aan publieke personen stilzwijgend geaccepteerd blijken te zijn’.

Kaag is - net als Geert Wilders - al langer voornaam doelwit. Er dook een man met een brandende fakkel op bij haar huis. Ongestoord de hond uitlaten is er niet meer bij. In navolging van Kaag zei minister Hugo de Jonge (CDA) gisteren, geplaagd door dreiging sinds corona, dat er ‘een grens kan zijn, als je niet wilt dat het je gezin beïnvloedt’. En eerder ontviel het minister Christianne van der Wal (VVD) dat als één van haar kinderen zou zeggen dat ze moest stoppen met haar werk, ze dat zou doen.

Omvang toegenomen

Nu zijn bedreigingen aan politici van alle tijden, maar de omvang is toegenomen: een tweetje of bericht op Instagram is immers zó verstuurd. Deze week vertelde het Openbaar Ministerie dat vorig jaar een recordaantal meldingen is gedaan, 1125, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Een aantal dreigers meldde zich maandag ook bij de rechter. Het beeld: eenzame, vaak werkloze, maar vooral door coronamaatregelen gefrustreerde mannen die in een opwelling naar het toetsenbord grepen.

Maar wordt de discussie, die Kaag al in de rechtbank probeerde te starten, wel gevoerd?

Volledig scherm Sigrid Kaag tijdens de uitzending van College Tour. © KRO-NCRV Begin vorig jaar deden ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Hugo de Jonge een poging. Zij maakten een koppeling tussen uitlatingen van Forum voor Democratie en diens leider Thierry Baudet en het incident met de ‘fakkelman’ voor de deur van Kaag. Deze man bleek precies dezelfde complottheorieën aan te hangen als FvD en Baudet. ,,Er is een verband”, zei De Jonge. ,,Er zijn mensen die zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot gedrag richting politici dat ver over de grens is. Intimidatie, bedreiging, dat is niet anders te zien.” Thierry Baudet noemde die aantijging ‘absurd’.

Discussie

De poging om de discussie over bedreigingen te voeren leidde nog niet tot verandering. Het aantal online dreigingen nam in het jaar dat volgde dus een vlucht omhoog, een debat over de omgangsvormen in de politiek erna zette geen zoden aan de dijk. Het aantal verhitte debatten in de Kamer nam niet af. Sterker nog: het kabinet liep in een debat aan het einde van het jaar zelfs weg toen Baudet uithaalde naar Kaag omdat die suggereerde dat ze gerekruteerd zou kunnen zijn als Britse spion in haar studententijd.

Oplossingen liggen dus nog niet binnen handbereik. Kaags ontboezemingen ten spijt zullen de politieposten voor de woningen van een aantal ministers niet één-twee-drie worden opgedoekt.

