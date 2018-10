Nieuwbakken D66-leider Rob 'Robot' Jetten reageert met grap op bijnaam

,,Ik kreeg deze week veel bloemen, kaarten & chocolade. Dank! Maar het allerleukste cadeau is toch wel de talkibot. Handig voor m'n volgende interview met Frits Wester. #roborob", schrijft Jetten. Een Talkibot is een klein speelgoedrobotje waarmee spraak kan worden opgenomen.



Jetten was dinsdag te gast in Pauw en raakte al snel verstrikt in zijn gedraai om de vragen van de presentator. Vooral de vraag hoelang hij al wist dat hij D66-boegbeeld Alexander Pechtold zou gaan vervangen, kostte Jetten de nodige hoofdbrekens.



Pauw vroeg hem uiteindelijk: ,,Heeft u zelf het idee dat u antwoord geeft op mijn vraag? Ook op die vraag kwam een schoorvoetend ,,Het is wel het antwoord dat ik kán geven op jouw vraag'' als antwoord. De fractie zou pas kort ervoor over Jettens positie hebben beslist.