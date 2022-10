Nieuwe energie-maatregelen EU: landen moeten tenminste een deel van hun gas samen inkopen

Al besloten en in uitvoering zijn:

- Alle lidstaten besparen 15 procent op hun gasverbruik. Bijvoorbeeld door de thermostaat in overheidsgebouwen lager te zetten en woningen en bedrijven versneld te verduurzamen. Ook is al een beperking van het stroomverbruik (10 procent, 5 procent in de piekuren) afgesproken, zodat er juist in piekuren minder duur gas nodig is voor stroomopwekking.