Nieuwe Kamerleden 50Plus psychologisch door de mangel

Partijvoorzitter Geert Dales laat weten: ,,Empathisch vermogen, luistervaardigheid en het talent om draagvlak te scheppen zijn in de politiek veel belangrijker dan verbale begaafdheid of een hoog IQ. Opportunisten en egotrippers willen we niet.”



Daarom wil de partijtop ook dat aankomende Kamerleden een zogeheten anti-zetelroofbeding tekenen. Dit is een contract waarin staat dat iemand zijn zetel zal teruggeven aan 50Plus als diegene zich in de toekomst niet meer kan vinden in de koers van de partij of de fractie.



Overigens zal zo’n anti-zetelroofbeding nooit standhouden bij de rechter, beseft Dales. In de Grondwet staat dat Nederlandse volksvertegenwoordigers zich bij het komen tot standpunten niet hoeven laten leiden door deelbelangen, zoals die van een partij. Ze dienen alleen het algemeen belang.