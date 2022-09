Nieuwe partij ‘Goud’ moet een ‘niet-populistische’ ouderenpartij worden

Ze is de eerste om te erkennen dat ouderenpartijen tot nu vooral grossierden in ruzie en ‘gedoe’, maar Liane den Haan denkt dat de behoefte nog altijd groot is. ,,Ik wil deel zijn van een oplossingsgerichte, positieve partij die niet populistisch is. En ik denk dat veel ouderen die behoefte delen.”

Dus lanceert Den Haan, nu nog een eenpersoons fractie in de Tweede Kamer, vandaag haar nieuwe partij. Goud, gaat die heten. Als in: G(oed) oud(er worden in Nederland). ,,En dan goud, want dat is het hoogst haalbare.”

Den Haan werd in 2021 als enige Kamerlid voor ouderenpartij 50Plus verkozen, maar na weken van achterklap, gelek en moddergooien ging ze onder eigen naam verder. ,,Zoals het het gegaan is wilde niemand, maar het ligt achter ons nu.” Het bleek wel de zwanenzang van 50Plus, want na de zoveelste ruzie binnen de partij behield Den Haans de zetel en verdween de partij uit de Kamer. Eerder verdwenen ook ouderenpartijen AOW en Unie 55+ door interne ruzie al snel weer uit de Kamer.

Den Haan wil dat er voor ouderen ‘ze noemen zich liever volwassenen’, wat nieuws te kiezen is. ,,Ook voor toekomstige senioren.” In ieder geval bij de volgende Kamerverkiezingen, wellicht eerder.

Want, haast Den Haan zich te zeggen, een nieuwe partij is nodig. ,,Andere partijen hebben rond de verkiezingen de mond vol van ouderen, maar oplossingen voor de problemen blijven daarna uit. Wij hebben een positief verhaal, want ouderen zijn geen kostenpost, ze zijn niet ziek en zielig.”

Wel moet er meer aandacht komen voor de woningmarkt, voor de ouderenzorg en het betaalbaar houden van pensioenen, zegt Den Haan. Haar partijprogramma wijkt niet bijster veel af van dat van 50Plus. ,,Want dat had ik ook geschreven.” Wel zijn er wat passages ‘uitgesloopt’. Op klimaat en migratie is het ‘wat linkser’. En ze pleit voor een ‘flexibele AOW’, dus eruit met 65 jaar, wie dat wil -en daarvoor een een spaarregeling heeft getroffen.

De stijl iets ‘minder populistisch’. ,,Want ik denk dat ik niet zo’n goed politicus ben. Ik bedoel te zeggen: je moet tegenwoordig schreeuwen om aandacht te krijgen. En als oppositie moet je maar overal tegen zijn. Ik ben meer bestuurder, wil met oplossingen komen. En ik denk dat veel ouderen dat steunen.”

Mocht 50Plus ook weer meedingen, dan wenst ze hen ‘veel succes’. ,,Maar ik denk dat er ruimte is voor een partij met een positief geluid.”