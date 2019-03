Nieuwe spotjes zwijgen over automatisch donorschap; Kamer ontstemd

Twee maanden na de commotie over de brief zijn Kamerleden nu weer ontstemd. D66’er Pia Dijkstra, initiatiefnemer van de nieuwe wet, spreekt wederom van ‘een gemiste kans’. Zij gaat Kamervragen stellen over de spotjes.



GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet wijst de minister voor Medische Zorg erop dat het parlement eerder via aangenomen moties heeft afgedwongen dat mensen volledig moeten worden geïnformeerd over alle aanstaande veranderingen.



De VVD wil een brief hierover van de minister. ,,Niet kiezen betekent dat de overheid je registreert als donor. De vraag is of iedereen zich dat wel voldoende realiseert. Voor de VVD is cruciaal dat iedereen die geregistreerd is als donor hier zélf bewust voor gekozen heeft. Daarom moet de campagne die nu door de overheid wordt gestart veel meer aandacht schenken aan de consequentie van niet kiezen. Dan pas informeer je mensen volledig’’, aldus Kamerlid Ockje Tellegen.