Nieuwe staatssecretaris in debat over Belastingdienst: ‘Het moet afgelopen zijn met de schandalen’

Hans Vijlbrief is in de eerste vier weken dat hij staatssecretaris van Financiën is al ‘flink gefrustreerd’ geraakt door misstanden waarop hij is gestuit. ,,Het moet afgelopen zijn met de schandalen”, zei hij vanmiddag in zijn eerste debat over de door problemen geplaagde Belastingdienst.

Alleen al in de afgelopen week stuurde Vijlbrief de Kamer drie keer een brief over zaken die niet goed zijn gegaan. Ook erkende hij dat de Belastingdienst jarenlang heeft gewerkt met een zwarte lijst van tienduizenden personen die als potentiële fraudeurs werden aangemerkt. Die database was in strijd met de privacywetgeving en werd pas vorige week uitgezet, nadat journalisten van RTL Nieuws en Trouw de lijst op het spoor waren gekomen.

Vijlbrief zegt zelf pas op het allerlaatste moment te zijn ingelicht. Dat mag niet nog eens gebeuren, stelt hij. ,, Het kan niet zo zijn dat signalen de hele tijd van buitenaf komen, van goedwillende journalisten.” Hij zegt een ‘stevig gesprek met ambtenaren te hebben gehad’. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat er de komende tijd nog meer lijken uit de kast vallen.

Vijlbrief heeft zijn ambtenaren te verstaan gegeven dat er één ding níet mag: hem niet over problemen of fouten vertellen omdat men denkt dat de staatssecretaris daardoor in politieke problemen kan komen.

Onaangenaam verrast

Veel Kamerleden lieten eerder in het debat weten onaangenaam verrast te zijn door alle problemen die de laatste tijd zijn opgebiecht. Tegelijkertijd zijn zij blij dat Vijlbrief en zijn collega Alexandra van Huffelen (Toeslagen) de Kamer zo actief informeren. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt suggereert het duo zelfs nog een aantal weken extra de tijd te geven om op Financiën en bij de Belastingdienst op zoek te gaan naar meer onverkwikkelijke zaken. ,,Ik kan me niet voorstellen dat we het laatste gezien hebben.”

Tegelijkertijd heeft de Kamer vooral nog heel veel vragen over de database. Daarvan werd het bestaan tot vorige week steeds ontkend, terwijl inmiddels blijkt dat maar liefst 6000 medewerkers van de Belastingdienst toegang hadden tot de lijst.

Volgens Omtzigt mag de onthulling ‘niet zonder consequenties’ blijven, ook al omdat in de toeslagenaffaire duizenden mensen ten onrechte werden aangezien als fraudeurs en daardoor in grote financiële problemen kwamen. Omtzigt wil dat het kabinet alsnog zelf een onderzoek naar ambtsbedrijven instelt. Anders zal er volgens hem nooit recht gedaan worden. ,,Dan komen we er niet.”

Kapot schamen