‘Nieuwe’ Tweede Kamer krijgt ‘Louvre-ingang’ om aanslagen te belemmeren

Terecht dat rechter politiek dwingt minder te beloven

De hoogste rechter heeft woensdag de politiek streng op haar taken gewezen. Veel overheidsinstanties zijn niet in staat om burgers tijdig te helpen. Als dat niet sneller kan, moet desnoods de wet maar worden veranderd. Een terechte berisping, maar hij lijkt aan dovemansoren gericht, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.