Nieuwe versies Stint komen niet door keuring RDW

Van Nieuwenhuizen: ,,Dit besluit is aan de fabrikant bekendgemaakt. Hij heeft aangegeven dat hij voornemens is om op korte termijn een nieuwe aanvraag voor een verder aangepaste versie in te dienen.” Het kan nu weer enkele maanden duren voordat de Stint terug de weg op mag.



Volgens een brief van de RDW aan de fabrikant heeft het onderzoek aangetoond ‘dat men op de goede weg is’. Er zijn echter nog tien openstaande punten die eerst ingevuld moeten worden voordat het systeem voldoet. Ook zou de fabrikant hebben aangegeven zelf nog verbeteringen te willen aanbrengen die losstaan van de eisen.



Lees ook Kinderopvang eist onkosten Stint terug: mogelijk zelfs groepsclaim Lees meer

Stint-directeur Edwin Renzen is niet verrast door het RDW-besluit. ,,Dit wisten we al. We willen zelf ook nog een paar dingen aanpakken, zoals het plaatsen van een rolbeugel. Daar is wel weer een certificaat voor nodig. Daarna moet je testen en de rolbeugel in de gebruikershandleiding opnemen.’’ Desondanks hebben alle partijen met elkaar afgesproken de lopende keuring gewoon af te maken. ,,Dan hebben we die gegevens vast binnen en doen we daarna een nieuwe, schone, aanvraag.’’

Openstaande punten

De RDW noemt concreet als openstaande punten van één van de drie beoordeelde voertuigen dat de snelheid 20 km/uur bedraagt. De rijksdienst adviseert om de maximale constructiesnelheid te beperken tot 17 km/uur. Ook wordt geen verklaring gegeven voor de afwezigheid van beschermingsstructuren aan de voor- en achterzijde, of de afwezigheid van een systeem dat kantelen van het voertuig voorkomt. ,,Als iets afwijkt van een regel, dan moet je daar uitleg over geven’’, licht Renzen toe. ,,Zo heeft de Stint bijvoorbeeld geen kenteken. Onze inschatting was dat dat een kentekenplaathouder dan ook niet nodig is. Daar is iedereen het wel over eens, maar maar als je dat besluit, moet je dat wel adresseren en aangeven waarom je daarvoor gekozen hebt. Dat wisten we niet.’’

Tot slot merkt de RDW op dat het aangeboden voertuig tien zitplaatsen heeft. De beleidsregel staat maximaal acht zitplaatsen toe. Dat komt ook in de definitieve regels te staan voor de Stint, die ergens volgend jaar ingaan. Maar tot die tijd is met de branche afgesproken dat er tijdelijk tien kinderen mogen worden vervoerd in de herziene Stint.

De nieuwe aanvraag zal nog deze maand worden ingediend, zegt Renzen, die inschat dat de plannen dan ergens in oktober kunnen worden goedgekeurd. ,,Het zou dit keer sneller kunnen. Ze behandelen het niet als een nieuwe keuring, meer als een soort versie 2.0 van de eerste.’’

Reacties

In de Tweede Kamer wordt instemmend gereageerd op het strenge keuringsbeleid van de RDW. ,,We willen onze kinderen niet vervoeren in een gemotoriseerde kliko", zegt Kamerlid Roy van Aalst (PVV). Zijn collega van de VVD, Remco Dijkstra, stelt: ,,De Stint mag alleen veilig de weg op, anders niet.”

Dit zijn enkele nieuwe regels waar de Stint aan moet voldoen: