Nieuwe VVD-leider zet de deur voor PVV op een kier: ‘Eerst is de kiezer aan zet’

Na voorwerk van VVD-Kamerlid Brekelmans lijkt ook lijsttrekker Dilan Yesilgöz te breken met de liberale banvloek over de PVV. Samenwerken met Wilders is niet langer absoluut taboe, is de boodschap van de nieuwe VVD-leider: ,,Wie met wie is typisch Haags gedoe", zei Yesilgöz op vragen over de PVV na afloop van de eerste ministerraad na de zomerstop.