Nieuwkomer Forum niet in Fries provinciebestuur

Een formateur moet nu aan de slag gaan om het provinciebestuur te vormen. Het is nog niet bekend wie de gedeputeerden worden. CDA, PvdA, de Fryske Nasjonale Partij en VVD hebben samen 22 van de 43 zetels in Friesland.

Friesland werd de afgelopen vier jaar bestuurd door CDA, VVD, SP en de Fryske Nasjonale Partij. Friesland is een van de zes provincies waar FVD bij de recente Statenverkiezingen de tweede partij werd. Het CDA is de grootste partij in Friesland.

In Zeeland is de informateur ook klaar met zijn werk. Het advies daar is om een coalitie te vormen van CDA, SGP, FVD, VVD en de PvdA. Om dat voor elkaar te krijgen, volgt eerst een tussenstap. Een pre-formateur gaat kijken waarover de vijf partijen het eens kunnen worden en wie in het provinciebestuur zouden moeten komen. Als dat klaar is, kan een formateur aan de slag om de vorming van het provinciebestuur af te ronden.