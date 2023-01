Nodige kritiek op fletse gezicht VVD na twaalf jaar regeren: ‘Te weinig discussie in de VVD?’

De 91-jarige Frits Korthals Altes schuift vanavond aan bij een diner voor VVD-ereleden. Een select gezelschap van zeven, waarvan de 70-jarige oud-partijleider Gerrit Zalm de jongste is. ,,Ik denk dat ik de feestavond daarna niet meer meemaak’’, glimlacht de oud-minister en voormalig voorzitter van de Eerste Kamer.



Dat feest wordt gehouden vlakbij de plek waar in het toenmalige Amsterdamse Bellevue op 24 januari 1948 de VVD werd opgericht. Het politieke landschap in Nederland was voor de oorlog versplinterd, net als nu. Na de oorlog gingen meerdere liberale bewegingen op in een nieuwe partij. ,,Dit opent de mogelijkheid tot een nieuwe politieke ontwikkeling’’, zei oprichter Pieter Oud destijds.



Korthals Altes studeerde nog. Omdat de kiesgerechtigde leeftijd nog op 23 lag en je eerder ook geen partijlid kon worden, werd hij dat pas enkele jaren later. ,,Mijn leeftijdgenoot Henk Vonhoff zei altijd tegen me: we worden een keer de grootste. Ik geloofde dat niet.’’