Nog nooit bleven stemhokjes zo leeg: is opkomstplicht invoeren dé oplossing?

Samenwer­ken met ‘onbekende’ collega’s: ‘Zorg dat je ook gewoon met elkaar kletst’

Steeds meer bedrijven richten teams interdisciplinair in: werknemers van verschillende afdelingen buigen zich samen over een project. Maar samenwerken met een ‘onbekende’ collega in een heel andere functie is vaak niet makkelijk. Overleggen gaat stroever, en wat diegene wil komt niet altijd overeen met jouw wensen. Hoe werk je dan toch soepel samen?

11:59