Nog nooit deden zoveel partijen mee aan de verkiezingen: 37 lijsten op het stembiljet

De overige 37 partijen staan allemaal wel in tenminste één kieskring op het stemformulier. Behalve de dertien partijen die nu al in de Tweede Kamer zitten doen ook Code Oranje, Ja 21, Volt, Libertaire Partij, Nida, Piratenpartij en BIJ1 in alle 20 districten mee. Hekkensluiters zijn De Groenen en Partij voor de Republiek. Zij staan maar in twee kieskringen op het stembiljet.