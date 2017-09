‘Noodklok over verslechterende sportklimaat’

Woning Thierry Baudet opnieuw besmeurd: 'Gaat verder dan vorige keer'

11 september De Amsterdamse woning van Thierry Baudet is gisterenochtend opnieuw besmeurd. Het is nog gissen naar de dader of daders, maar één ding staat vast voor de voorman van Forum voor Democratie: 'Dit is duidelijk een escalatie'.