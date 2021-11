Notitieboek met namen kwijt van onderzoeker mondkapjesdeal Sywert van Lienden

In het onderzoek naar onder meer de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is een notitieboek van een van de onderzoekers met daarin persoonlijke aantekeningen vermist geraakt. Een ‘anoniem persoon’ zou het aantekeningenboek in bezit hebben, maar nog niet hebben teruggegeven, schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De vinder heeft bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek uitvoert, gemeld de aantekeningen in bezit te hebben.

Namen

Blokhuis spreekt van een datalek en bekijkt welke gevolgen dit heeft voor het verdere onderzoek. Deloitte zou hem inmiddels hebben ingelicht over ‘de ernst van dit lek en de volledige omvang en mogelijke gevolgen van deze vermissing’. Een woordvoerder van het ministerie kon verder niets zeggen over de kwestie.

In het notitieboek stonden ook ‘persoonsnamen’, schrijft de staatssecretaris. Hij is in overleg met Deloitte ‘om te borgen dat alle betrokken belanghebbenden zo snel mogelijk over de ontstane situatie worden geïnformeerd’.

Het aantekeningenboek raakte halverwege oktober kwijt, maar Deloitte deed pas op 7 november melding van de vermissing bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat het onderzoeksbureau hier zo lang mee heeft gewacht betreurt Blokhuis ‘ten zeerste’.

100 miljoen euro

Het onderzoek van Deloitte richt zich op de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. CDA-prominent en opiniemaker Sywert van Lienden kocht mondkapjes in via zijn bedrijf Relief Goods Alliance. Hij raakte in opspraak vanwege een lucratieve mondkapjesdeal waar meer dan 100 miljoen euro gemoeid was, die hij met het ministerie van Volksgezondheid sloot. Van Lienden en zijn twee zakenpartners hielden gezamenlijk bruto 28 miljoen euro over aan de verkoop. Eerder zei Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden.

In september meldde Blokhuis dat het onderzoek naar de beschermingsmiddelen veel langer zou duren dan eerst werd gedacht. De eerste onderzoeksresultaten zouden er begin september al moeten zijn, maar Deloitte had alleen al tot half oktober nodig om in te schatten hoe lang het onderzoek mogelijk zou gaan duren. Blokhuis schreef vorige maand de eerste resultaten voor april volgend jaar te verwachten.

Het onderzoek bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt de deal van Van Lienden onderzocht. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op twee andere grote overeenkomsten waarmee ruim 100 miljoen was gemoeid. In de derde fase onderzoekt Deloitte alle deals onder de 100 miljoen euro,