Nu 12 gevallen van apenpokken: is iedereen van 48 jaar en ouder veilig?

Oud-wethouder Hubert Fermina (74) overleden: 'Geliefd mens en inspire­rend politicus’

Hubert Fermina, oud-Tweede Kamerlid voor D66 en oud-wethouder in Dordrecht, is overleden op 74-jarige leeftijd. Hij was in de jaren 90 de eerste Nederlander met Antilliaanse achtergrond in de Tweede Kamer.

22 mei