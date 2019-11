Ollongren: Helaas ben ik nog te ziek om mijn werk te doen

CDA-staatssecretaris Knops wordt vandaag benoemd tot minister en krijgt de leiding over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was al staatssecretaris op dat ministerie. Het onderdeel Wonen, waarvoor Ollongren ook verantwoordelijk was, gaat naar D66-collega Stientje van Veldhoven, die ook staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is. Van Veldhoven wordt vandaag benoemd tot minister voor Milieu en Wonen.

Knops verving haar de laatste weken al als minister. Dat de situatie van Ollongren ernstig was, bleek deze week. Zij moest toen een belangrijk begrotingsdebat van haar ministerie in de Tweede Kamer aan zich voorbij laten gaan. Volgens ingewijden zouden medicijnen niet goed aanslaan. Daardoor werd ze later nog eens in het ziekenhuis opgenomen.



D66-voorman Rob Jetten wenst Ollongren via Twitter van harte beterschap. ,,Sterkte, Kajsa! Op een goed herstel en een spoedig weerzien. We gaan je missen deze herfst in Den Haag, maar je werk is in goede handen.”