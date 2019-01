Ollongren: Samen optrekken bij buitenlandse beïnvloeding via nepnieuws

Vooral de Baltische staten zijn volgens de minister rechtstreeks slachtoffer geweest van desinformatiecampagnes. ,,Die zitten natuurlijk heel sterk op het spoor dat dat aangepakt moet worden en daarvoor willen ze steun van Brussel en van andere lidstaten. Maar voor ons is het ook erg belangrijk dat we altijd de vrijheid van meningsuiting en van de pers respecteren. We moeten daar een goede balans in zien te vinden.’’



Dat respect voor de grondrechten wordt volgens Ollongren door alle bewindslieden gedeeld. ,,Iedereen ziet ook al wel dat mediawijsheid en kritische journalistiek heel belangrijke middelen zijn bij het tegengaan van desinformatie. Maar er zit een smaakverschil in tussen landen.’’