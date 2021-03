Ollongren toont per abuis geheim formatiedocument met ‘positie Omtzigt’, CDA reageert ontzet

Verkenner Kajsa Ollongren heeft bij het verlaten van de Stadhouderskamer vandaag per ongeluk een geheim formatiedocument laten zien in de richting van fotografen. Op het stuk papier lijken termen te staan als ‘positie Omtzigt, functie elders’. CDA-leider Wopke Hoekstra reageert met boosheid. Volgens hem is dat ‘niet besproken'. De positie van Ollongren als verkenner wankelt, zeggen ingewijden.