OM eist celstraf voor Wilders-beveiliger en wil dat hij vijf jaar geen publiek ambt bekleedt

Voormalig politieagent Faris K. verschijnt vandaag voor de rechter omdat hij in 2017 de woonplaats, de beveiliging en details over het vervoer van Geert Wilders heeft doorgespeeld aan bekenden van hem. Het OM wil dat hij de komende vijf jaar geen publiek ambt mag bekleden en eist vijf maanden cel. De rechter doet 29 april uitspraak.

De 37-jarige K. was onderdeel van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), het speciale team dat de zwaar bedreigde Wilders moet beschermen. K. deed verkenningen, zogenoemde omgevingsscans, voor de PVV-leider. Hoewel dat eliteteam hun werk geheim moet houden, sprak K. erover met drie mensen, waaronder zijn vriendin.

Ook zou K. informatie hebben gedeeld over het bezoek aan Nederland van één van de dochters van Barack Obama, die toen nog president van de VS was. Hij wordt bovendien verdacht van schending van het ambtsgeheim, omdat hij in politiesystemen keek voor privédoeleinden. Zijn arrestatie zette de campagne voor de Tweede Kamer op zijn kop: Wilders legde zelfs zijn activiteiten stil.

Volgens zijn advocaat deed K. ‘enkel stoer tegen vriendinnen’.

K. had er van doordrongen moeten zijn dat hij een plicht had tot ,,absoluut stilzwijgen’' over de inhoud van zijn beveiligingswerk, aldus het OM. Hij was binnen de DBB (tegenwoordig de DKDB, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van PVV-voorman Wilders en andere, niet nader genoemde personen. Het OM benadrukte dat Wilders ,,de zwaarst beveiligde persoon van Nederland’' is, over wiens beveiliging niets bekend mag worden bij derden.

Broer

Opvallend genoeg was K. ook al in 2008 veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij zijn ambtsgeheim had geschonden. Hij werkte toen voor de politie in Utrecht. Niettemin kon hij na een screening doorstromen naar het Iris-team dat Wilders beveiligt.

Ook zijn broer, Mo K., werd weggestuurd bij de politie vanwege eenzelfde soort vergrijp. Hij gaf tegen betaling kentekengegevens door aan anderen en werd daarop in september 2007 op non-actief gesteld bij de politie. Dat jaar werd hij betrapt nadat was gebleken dat hij zelfs informatie uit een moordonderzoek deelde met drie bekenden. Dat bleek toen uit informatie die was binnengekomen bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Hierna begon de politie zijn telefoon af te luisteren.