OM komt met strafeis tegen De Mos: ‘Partijsponsoren kregen voorrang, kon veel geld opleveren’

Dinsdag was het eerste deel van de aanklacht van het OM, woensdagmiddag volgt de strafeis. De maximale straffen voor de tenlastegelegde feiten in deze zaak zijn hoog, met zes cel jaar voor deelname aan een criminele organisatie en zes jaar gevangenisstraf voor omkoping.

Oud-wethouder Richard de Mos en zeven medeverdachten geloven ‘110 procent’ in vrijspraak, maar het OM betoogt dat de politici en partijsponsoren corrupt waren, samenspanden en daarbij planmatig te werk gingen. Justitie bestempelt de ombudspolitiek van De Mos als strafbare voor-wat-hoort-wat-politiek, talloze appjes en telefoontaps in het 15.000 pagina’s tellende dossier moeten dat beeld stutten. Ruim een ton aan partijdonaties is verdacht. ,,De partijsponsoren kregen voorrang, die kon hen veel geld opleveren”, meldt de officier van justitie.

Nachtvergunningen

In een voor de corruptiezaak cruciaal dossier schetst justitie de innige verstrengeling tussen De Mos en de broers Akyol van het zalencentrum Opera. De broers zijn ook verdachte, doneren aan de partij en vragen al jaren om een permanente nachtontheffing. De Mos neemt dat plan over in zijn verkiezingsprogramma en het komt ook in het coalitieakkoord van 2018 terecht. Het verhaal voor de buitenwereld was: zo’n nachtvergunning is goed voor de Haagse dancescene.

Maar volgens het OM wilden de broers de nachtvergunning vooral omdat de waarde van het zalencentrum omhoog ging en omdat er dan ‘s nachts gegokt kon worden. ,,En dat is meer dan een gerucht", meldt de officier van justitie. ,,Bij de doorzoekingen in oktober 2019 zijn ook dozen met fiches aangetroffen in de Opera, en gedemonteerde speeltafels.” De Mos wist van die gokwensen, stelt het OM.

Jarenlange aanloop

De jaren daarvoor had De Mos al werk gemaakt van goedkoper parkeren rond het zalencentrum, ijverde hij als raadslid voor het splitsen van de vergunningen, informeerde hij naar de opties van een gokvergunning, ook pleitte hij voor handhaving bij concurrenten van het bevriende zalencentrum.

,,Uit berichten blijkt dat De Mos het belangrijk vond dat Atilla wist wat zijn inspanningen waren”, vertelt de officier van justitie. ,,Ambtenaren waarschuwden er ook voor dat het aanvankelijke nachtvergunningenplan ‘toegeschreven is’ naar één ondernemer, Akyol. Een andere ambtenaar stelde dat het plan onder bestuurlijke druk van De Mos is opgesteld, dat er naartoe geredeneerd moest worden.”

Eerder was al bekend dat De Mos in een eentweetje met toenmalig burgemeester Pauline Krikke het plan voor nachtvergunningen door het college loodste. Het OM citeert een verhoor van een toenmalig ambtenaar, die stelde dat ‘De Mos zich ook weleens opgejaagd voelde door (verdachten en klanbordgroepleden, red) Buis, Akyol en Janssen. Die zijn heilig voor hem.”

Aan het begin van het requisitoir wees officier van justitie Jolanda de Boer er dinsdag op dat De Mos cs ‘ernstige feiten’ verweten worden die ‘het vertrouwen in de overheid ernstig in gevaar brengen’. ,,We constateren een ongeoorloofde verstrengeling tussen de politici en een select gezelschap ondernemers. De sponsoren wilden de partij groot maken. De ondernemers werden bevoordeeld.”

Parkeergarage

Het OM vindt ook het dossier rond de Haagse parkeergarage De Zeeheld exemplarisch voor de corruptiezaak. De Mos lobbyde intern op het stadhuis voor partijsponsor en -sympathisant Edwin Jansen van Nu Projectontwikkeling, ook verdachte in de zaak.

Daar werd de kiem gelegd voor hun samenwerking: ,,De Zeeheld was de aanleiding voor het ontstaan van de criminele organisatie”, stelt de aanklager. En hoewel De Mos steeds zegt transparant te opereren en alles ‘voor de stad’ te doen, gebeurde in dit dossier niet alles in openheid en profiteerde vooral de partijsponsoren van zijn werk, stelt de officier van justitie.

Rode draad in al die deeldossiers is volgens het OM: De Mos en partijgenoten deden steeds erg hun best voor een klein clubje bevriende ondernemers. Die kregen voorrang en voordeel en konden daarvan profiteren, de politieke partij kreeg donaties. Het OM leunt voor het bewijs zwaar op afgetapte telefoongesprekken tussen de hoofdrolspelers, in beslag genomen mailverkeer en whatsappgesprekken.

‘Slechts bluf’

In de telefoongesprekken, chats en e-mails pronken verdachte ondernemers onder meer dat ze de politieke partij ‘groot gemaakt hebben’, dat de Groep de Mos-wethouders ‘in onze handen zijn’, dat er veel betaald is aan de partij en dat ze ‘dichtbij het vuur zitten zonder zichtbaar te zijn’. Gevraagd naar een verklaring voor de belastende teksten stellen verdachten nu dat het ‘bluf’ was, ‘grootspraak’, en dat er ‘stomme mailtjes’ verstuurd zijn.

Het OM ging dinsdag ook in op het verweer dat De Mos en andere verdachten voeren. Dat De Mos en medewethouder Rachid Guernaoui altijd in samenspraak handelden met ambtenaren en collega-wethouders, vindt het OM niet overtuigend: ,,De norm is niet of je zelf beslist, het gaat erom dat je anderen beweegt iets te doen of te laten”, zegt een van de aanklagers. ,,Bij het dossier nachtvergunningen zien we dat scherp: de burgemeester beslist formeel, maar het plan komt rechtstreeks uit de koker van De Mos.”

En dat Groep de Mos creatief moet zijn om donaties binnen te halen, betekent niet dat corruptie geoorloofd is, stelt het OM. ,,Een derde van alle raadszetels in Nederland wordt bezet door lokale partijen, maar we hebben geen aanleiding om aan te nemen dat al die partijen zich op grote schaal schuldig maken aan corruptie.”

Het OM claimt verder dat het dossier ‘doorspekt is’ van voorbeelden waarbij sponsoren konden rekenen op een voorkeursbehandeling. Een ambtelijk adviseur van De Mos meldt in zijn getuigenverhoor: ,,Jansen, Akyol en Buis (drie partijdonateurs en verdachten in de zaak, red.) zijn heilig voor De Mos.”

Maar de cruciale vraag voor de rechtbank is straks: leidden de stortingen door ondernemers in de partijkas tot wederdiensten van de politici? Is er een causaal verband? Wel volgens het OM, maar de verdachten ontkennen dat stellig.

Volgende week houden de advocaten hun pleidooien, het vonnis wordt op zijn vroegst medio maart verwacht.