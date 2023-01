OM streng over donatieverhaal: Alle lokale partijen hebben geld nodig, ‘staat los van corruptie’

De behandeling van de feiten zit erop in de Haagse corruptiezaak, dinsdag en woensdag is het OM aan zet en volgt de strafeis. De aanklagers zullen geen gas terugnemen en herhalen dat partijleider Richard de Mos samenspande met partijgenoten en vijf ondernemers in een criminele organisatie.

Dinsdagmiddag begint het Openbaar Ministerie met zijn inbreng, woensdag volgt de eis. De maximale straffen voor de tenlastegelegde feiten zijn hoog, met zes cel jaar voor deelname aan een criminele organisatie en zes jaar gevangenisstraf voor omkoping.

De Mos en de zeven medeverdachten geloven ‘110 procent in vrijspraak’, advocaat Peter Plasman ziet zelfs ‘de contouren van een fiasco voor het OM’.

Maar het Openbaar Ministerie gaat betogen dat de politici en partijsponsoren corrupt waren, samenspanden en ‘behoorlijk planmatig’ te werk gingen bij het elkaar de bal toespelen. Justitie beschouwt de ombudspolitiek van De Mos als strafbare voor-wat-hoort-wat-politiek, talloze appjes en telefoontaps in het 15.000 pagina’s tellende dossier moeten dat beeld stutten.

Beluister ook onze podcastserie O, o, De Mos, over de Haagse corruptieaffaire en de opkomst van Richard de Mos.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aan het begin van het requisitoir wijst officier van justitie Jolanda de Boer erop dat De Mos cs ‘ernstige feiten’ verweten worden: ,,Dit brengt het vertrouwen in de overheid ernstig in gevaar. We constateren een ongeoorloofde verstrengeling tussen de politici en een select gezelschap ondernemers. De ondernemers hadden invloed op de partijplannen en zelfs op het coalitieakkoord. Er is geheime informatie gedeeld. De ondernemers wilden de partij van De Mos groot maken, de partij werd in korte tijd ook de grootste. De ondernemers werden evident bevoordeeld (...) en transparantie was al snel ver te zoeken.”

Dat Groep de Mos creatief moet zijn om donaties binnen te halen, betekent niet dat corruptie geoorloofd is, stelt het OM. ,,Een derde van alle raadszetels in Nederland wordt bezet door lokale partijen, maar we hebben geen aanleiding om aan te nemen dat al die partijen zich op grote schaal schuldig maken aan corruptie.”

Bekijk de video: waar draait de Haagse corruptiezaak om?

De verdedigingslijn dat De Mos en Guernaoui altijd in samenspraak handelden met ambtenaren en collega wethouders, vindt het OM evenmin overtuigend. ,,De norm is niet of je zelf beslist, het gaat erom dat je anderen beweegt iets te doen of na te laten", zegt een van de aanklagers. ,,Bij het dossier nachtvergunningen zien we dat scherp: de burgemeester beslist formeel, maar het plan komt rechtstreeks uit de koker van De Mos, die de vergunningen al jarenlang probeerde te regelen voor zijn vriend Atilla van het zalencentrum.”

‘Slechts bluf’

In de afgetapte telefoongesprekken en in beslag genomen chats en e-mails pronken verdachte ondernemers onder meer dat ze de politieke partij ‘groot gemaakt hebben’, dat de Groep de Mos-wethouders ‘in onze handen zijn’, dat er veel betaald is aan de partij en dat ze ‘dichtbij het vuur zitten zonder zichtbaar te zijn’.

Gevraagd naar een verklaring voor deze belastende teksten stellen verdachten dat het ‘bluf’ was, ‘grootspraak’, en dat er ‘stomme mailtjes’ verstuurd zijn. ,,Ik ben ook in de war op dat moment”, zei een van de verdachte projectontwikkelaars vorige week in de rechtszaal. ,,Ik had een burn-out. Bij sommige uitspraken denk ik ook: Jezus, wat schrijf ik eigenlijk?” En een van de verdachte horecaondernemers verklaarde: ,,Ik ging een beetje stoer doen, dat we zoveel moesten betalen aan de partij. Een wit voetje halen, wilde ik.”

Klik op het icoontje van je favoriete podcast-app om O, o, De Mos te beluisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De voorzitter van de rechtbank wees een van de verdachte horecaondernemers er maandag op dat het ‘niet heel geloofwaardig overkomt’ als bij alle vragen wordt geantwoord dat het niet klopt, dat het grootspraak is of dat het net weer even anders zit.

De cruciale vraag voor de rechtbank is: leidden de stortingen door ondernemers in de partijkas tot wederdiensten van de politici? Is er een causaal verband tussen de gift en de dienst?

‘Risico's van ombudspolitiek’

En daarbij is de ‘ombudspolitiek’ dichtbij kiezers, ondernemers en burgers een risico, schetst de rechter: ,,Is het niet handiger om door te verwijzen naar loketjes, naar ambtenaren, als u gebeld wordt? Hebt u nooit het idee dat er een voorkeursrelatie kan ontstaan als u zo dichtbij mensen staat, zeker als er betalende achterban is?”

De Mos reageerde: ,,Nee, alle ambtenaren waren erbij, ik heb kiezers die ik wil bedienen!” De Mos deed zijn best voor partijsponsoren, erkent de ex-wethouder, maar dat deed hij ook voor een oude vrouw die de stoep ijsvrij wil hebben.

Op de vraag aan De Mos of hij zijn werkwijze zou aanpassen na de rechtszaak reageerde de corruptieverdachte resoluut: ,,Aan mijn ombudspolitiek ga ik geen millimeter veranderen. Als die de prullenbak in moet, maak ik ook de pleiterik.”

Volledig scherm De Mos bij de rechtbank in Rotterdam. © ANP

Volledig scherm © ANP