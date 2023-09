OM vervolgt Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing

Het tweede geval gaat om uitspraken die Van Meijeren in een interview met het Belgische platform Compleetdenkers heeft gedaan in november vorig jaar, waarin hij zei te dagdromen van een ‘fluwelen revolutie’ in Nederland. Eentje die de regering ten val zou brengen. Van Meijeren zei te ‘hopen’ dat mensen ‘naar het parlement’ zouden trekken. ,,En zeggen: wij gaan hier niet meer weg voordat de regering weg is.’’ Ook meende hij dat Forum voor Democratie ‘de aantallen’ heeft om dit voor elkaar te krijgen. En merkte overigens wel op dat hij hoopt dat er geen (dodelijke) slachtoffers bij zo’n revolte zouden vallen.

Rijden zonder rijbewijs

Streep trekken

Na de omstreden speech tijdens het boerenprotest in juli 2022 zei strafrechtadvocaat Job Knoester dat het verstandig is als het Openbaar Ministerie in actie komt tegen Van Meijeren. ,,Dit mannetje is van een griezelige karikatuur veranderd in een gevaar”, zei Knoester tegen deze site. ,,Ik ben er niet voor om alles in het strafrecht te betrekken, maar hier is het tijd om de streep te trekken. Het lijkt me goed dat het OM onderzoekt of dit voor de strafrechter moet worden gebracht.’’