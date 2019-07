Omstreden projectontwikkelaar die VVD-wethouder omkocht vannacht overleden

De omstreden Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol is in de nacht van maandag op dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. Van Pol was al langere tijd ernstig ziek en overleed in het ziekenhuis. Uitgerekend op zijn sterfdag doet de Hoge Raad uitspraak over zijn vermeende omkoping van de voormalig VVD-wethouder Jos van Rey.

Van Pol en Van Rey waren boezemvrienden en bezochten samen voetbalwedstrijden en beurzen. Ook kwam Van Rey in de tijd dat hij nog wethouder voor de VVD was regelmatig over de vloer in een villa van Van Pol in Saint Tropez. Samen met een andere wethouder werd Van Rey bovendien geregeld getrakteerd op een buitenlandse reis.

Van Pol was een vooraanstaande ontwikkelaar voor Roermond. Zo dragen belangrijke projecten als de ECI Cultuurfabriek en het Retailpark zijn stempel. Samen met zijn vriend Van Rey deed hij tijdens zijn werk controversiële zaken. Zo schafte de gemeente van Roermond een pand van Van Pol voor 14 miljoen euro aan om daar de publiekswinkel van het gemeentehuis in onder te brengen, ondanks een negatief advies van ambtenaren. Ook kocht de gemeente Roermond een onrendabele parkeergarage, die gedeeltelijk van Van Pol was, voor meer dan 6 miljoen euro. Tijdens overleggen aten Van Rey en Van Pol vaak samen in restaurants, waarna Van Pol betaalde.

In combinatie met een donatie van meer dan 16.000 euro aan een onderneming van de zoon en dochter van Van Rey, die als doelstelling had om VVD-campagnes in Roermond te voeren, was er volgens de rechter in 2017 genoeg bewijs om te stellen dat Van Rey door Van Pol was omgekocht. Ze kregen beide voorwaardelijke celstraffen.